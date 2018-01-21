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Karadeniz’de PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor

Giresun kırsalında asker, bölücü terör örgütü PKK’nın olası eylem ve kış yapılanmasına karşı operasyonlarını çetin kış şartlarında aralıksız sürdürüyor.

Karadenizde PKKya karşı operasyonlar devam ediyor
Karadeniz’de PKK’ya karşı operasyonlar devam ediyor - Foto Galeri

21 Ocak 2018 11:46

Sınır ötesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatılırken, bölücü terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına karşı Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nde de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Giresun kırsalında kar yağışına aldırmadan operasyona çıkan askerler, bellerine kadar gelen karda engebeli arazide arama tarama faaliyetleri icra ediyor. Eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava ve yoğun kara aldırmaksızın Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Trabzon, Ordu, Giresun ve Gümüşhane kırsalında köşeye sıkışan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ediyor.

PKK’LI HASAN DEMİR GİRESUN’DA İŞTE BÖYLE TESLİM OLDU

Öte yandan, geçtiğimiz Aralık ayında Giresun’un Yağlıdere ilçesinde PKK’lı Hasan Demir’in iş makinesi operatörü ve köy korucusuna teslim olduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde elleri havada bir şekilde iş makinesi operatörü ve korucunun yanına gelen PKK’lı Demir, teslim olmak için geldiğini ve bölgede nasıl barındığını anlatıyor.

Resul Yanbul 

Etiketler: karadeniz, operasyon, pkk

 

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