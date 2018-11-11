Karadeniz'de sonbaharda renk cümbüşü

Karadeniz'de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Tatil gününü ormanlarda ve parklarda geçiren Samsunlular ise, rengarenk ağaçların arasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ormanda dinlenmekten ve piknik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fahrettin Kara, “Her mevsim kendi zamanında güzel. Şu anda sonbaharı yaşıyoruz. Tabiat renk değiştiriyor. Doğanın kanunu bu. Ben orman alanlarını çok seviyorum. Buralarda piknik yapıp zaman geçirmeyi çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Ailem sahil kenarına gitmek istiyor ama ben hep doğaya gelmeyi tercih ediyorum. Dağların etekleri benim için dünyanın en güzel yerleri” dedi.

Erdi Demür-Kenan Akyüz