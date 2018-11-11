İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'de sonbaharda renk cümbüşü

Karadeniz'de sonbaharda renk cümbüşü
Karadeniz'de sonbaharda renk cümbüşü

Karadeniz ormanlarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Karadeniz'de sonbaharda ormanlarda oluşan renk cümbüşü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Tatil gününü ormanlarda ve parklarda geçiren Samsunlular ise, rengarenk ağaçların arasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ormanda dinlenmekten ve piknik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fahrettin Kara, “Her mevsim kendi zamanında güzel. Şu anda sonbaharı yaşıyoruz. Tabiat renk değiştiriyor. Doğanın kanunu bu. Ben orman alanlarını çok seviyorum. Buralarda piknik yapıp zaman geçirmeyi çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Ailem sahil kenarına gitmek istiyor ama ben hep doğaya gelmeyi tercih ediyorum. Dağların etekleri benim için dünyanın en güzel yerleri” dedi.  

Erdi Demür-Kenan Akyüz 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.