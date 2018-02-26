Karadeniz'de yunus ölümleri arttı

Bolaman ve Dolunay Mahalleleri içinde deniz kıyılarında yunus balıklarının bu dönemdeki ölümleri vatandaşları endişelendirdi. 10’a yakın yunusun farklı mevkilerde karaya vurduğunu söyleyen yöre sakinlerinden Ayla Pekbüyük, “Evimiz sahil kesimine çok yakın. Son bir haftada 10’a yakın yunus karaya vurdu. Tabii bu durumdan dolayı biraz endişeliyiz. Bizler de belediye ekiplerine haber vererek yunusların ölülerini almaları için talepte bulunduk. Çok güzel balıklar. Ölmelerine çok üzülüyoruz” dedi.

Ahmet Altay

