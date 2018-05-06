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Karadeniz’de yunus ölümleri sürüyor

Karadeniz kıyılarında görülen yunus ölümleri devam ediyor. Son 2 ayda 50’den fazla yunus balığı ölüsü kıyıya vururdu. Son olarak ise Giresun’da deniz kıyısına 2 yunus ölüsü daha vurdu.

Karadenizde yunus ölümleri sürüyor

06 Mayıs 2018 20:01

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, ölümlerin balıkların aç kalmasından dolayı meydana geldiğini ifade etti.

Arslan, son zamanlarda yaşanan yunus ölümlerine balıkçıların da üzdüğünü kaydederek, “Balıkçıların denizdeki dostlarındandır yunuslar. Onların ölümü vatandaşlar kadar bizi de üzüyor. Bu yıl denizlerimizde yeteri kadar avcılık olmadı ve bu balıklarda yaşamını avlanarak sürdürüyor. Aç kalınca doğa gereği ölüyorlar. Bir süre sonra denizde ölüsü şişen balıklar ise kıyıya vuruyor. Her gün neredeyse 1-2 tane yunus ölüsü görür hale geldik denizlerimizde inşallah bu konu araştırılır ve bir çare bulunur” dedi. 

 

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