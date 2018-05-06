Karadeniz’de yunus ölümleri sürüyor

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, ölümlerin balıkların aç kalmasından dolayı meydana geldiğini ifade etti.

Arslan, son zamanlarda yaşanan yunus ölümlerine balıkçıların da üzdüğünü kaydederek, “Balıkçıların denizdeki dostlarındandır yunuslar. Onların ölümü vatandaşlar kadar bizi de üzüyor. Bu yıl denizlerimizde yeteri kadar avcılık olmadı ve bu balıklarda yaşamını avlanarak sürdürüyor. Aç kalınca doğa gereği ölüyorlar. Bir süre sonra denizde ölüsü şişen balıklar ise kıyıya vuruyor. Her gün neredeyse 1-2 tane yunus ölüsü görür hale geldik denizlerimizde inşallah bu konu araştırılır ve bir çare bulunur” dedi.