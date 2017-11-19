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Karadeniz’den 25 kiloluk levrek çıktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında bir balıkçı, 25 kilo ağırlığında deniz levreği yakaladı.

Karadenizden 25 kiloluk levrek çıktı

19 Kasım 2017 20:35

Akçakoca açıklarında yakalanan 25 kilo ağılığındaki deniz levreği görenleri şaşkına çevirdi. Balıkçı Ferhat Birinci deniz levreğinin bu kadar büyük olanını ilk kez yakalandığını belirterek, ”25 kilo geliyor tezgâhımıza koyduk. Kilosunu 70 liradan satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Balıkçılar, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarında değişiklik olduğunu belirterek, ‘’Bugünden sonra hava bozacak. Pazartesi gününde itibaren havaların soğuyacağını biliyoruz” dedi. 

Öte yandan tezgahlarda hamsi 10, mezgit 15-25, uskumru 30, barbun 25-40, istavrit 15, kalkan 100 TL’ye satışa sunuldu. 

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: levrek

 

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