Karadeniz’den Fikret Orman’a destek

Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Çorum, Bolu, Karadeniz Ereğli, Zonguldak ve Düzce Beşiktaşlılar Dernekleri yazılı bir basın açıklaması yaparak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a kongrede destek olunması gerektiğini vurguladılar. Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren dernek başkanlarının yayımladıkları deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

“Mazisiyle, taraftarıyla, başarılarıyla ve yetiştirdiği değerleriyle ülkemizin en büyük kulübü olan Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Başkanı sayın Fikret Orman, en zor günlerimizde kulübümüze sahip çıkarak bizleri kara günlerden şampiyonluklara, Avrupa’da başarılara taşıdınız. 2012 yılında çıktığınız bu yolda tüm zorlukları aşarak bugün dünyanın sayılı kulüplerinden biri haline gelmemizi sağladınız. Dünyanın en güzel stadı olan Vodafone Park’ı bizlere kazandırdınız, peş peşe gelen şampiyonluklarla bizleri başarıdan başarıya götürdünüz. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Beşiktaş Dernekleri olarak sizlere minnettarız. Her zaman ve her ortamda olduğu gibi 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulda da sizin ve yeni oluşacak ekibinizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Bu vesile ile aşağıda imzası bulunan Karadeniz Bölgesi Beşiktaş Dernekleri olarak Başkanımız Fikret Orman’ı desteklemek, ona çıktığı bu yolda yol arkadaşı olmak için karar almış bulunmaktayız. Tüm Beşiktaş camiasına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. Ordu Beşiktaşlılar Derneği, 1903 Giresun Beşiktaşlılar Derneği, Samsun Beşiktaşlılar Derneği, Sinop Beşiktaşlılar Derneği, Çorum Beşiktaşlılar Derneği, Bolu Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Karadeniz Ereğli Derneği, Zonguldak Kartalları, Beşiktaş Taraftarları Derneği, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği.”

Metin Akyürek