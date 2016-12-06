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Karadeniz'den hamsi fışkırıyor

Sezona Palamutla başlayan Karadenizli balıkçılar, soğuk havanın bölgede hissedilmesiyle teknelere dolu ağları çekmeye başladı. Ağlardan adeta hamsi fışkırdı.

Karadenizden hamsi fışkırıyor

06 Aralık 2016 11:23

İstanbul, Ordu ve Doğu Karadeniz’den gelen onlarca balıkçı, Akçakoca açıklarında hamsi sürüsüyle karşılaştı. Hamsi sürüsünün önünü keserek sardıkları ağlardan tonlarca hamsi yakaladılar. Balıkçı Serdar Işık, yaptığı açıklamada, Karadeniz'e açılan balıkçıların havaların soğumasıyla durumun değişim gösterdiğini söyledi. Bölgede soğuk havanın hissedilmesiyle birlikte hamsinin de görülmeye başlandığını ifade eden Işık, ''Son günlerde Karadeniz'den adeta hamsi fışkırıyor. Denize açılan hiç bir balıkçı teknesi boş dönmüyor. Son bir haftadır hava sıcaklığının düşmesi, bu yönüyle hepimizi sevindirdi. Tekneler kasa kasa hamsi ile limana dönüyor. Böyle olunca da kilosu 6-7 liradan satılan hamsi fiyatı düşebilir. Vatandaşta hamsinin bollaşmasıyla daha ucuza balık yeme fırsatı yakalar.Hamsiyi zor bulduk, havzada hamsi fazla kalmadı. Teknemde 50 kişi çalışıyoruz bereket Allah'tan’’ diye konuştu.

Halk arasında ve balıkçıların deyimi ile 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçması', denizin soğuması anlamına geliyor.  

Tuncay Türkgülü

Etiketler: hamsi, karadeniz


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