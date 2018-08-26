Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Hangileridir? 26 Ağustos HADİ sorusu ipucusu... İşte Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler hakkında tüm merak edilenler... Karadeniz, Asya, Avrupa kıtaları arasında bulunan bir denizdir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları sayesinde kıtalar arası sularla buluşmaktadır. Karadeniz, çok dalgalı bir deniz olma özelliği taşımaktadır. Karadeniz coğrafyasının kendine has bir iklimi bulunmaktadır. Karadeniz kıyılarında Karadeniz İklimi hakimdir. Bu iklimde dört mevsim yağış meydana gelmektedir.

Bitki örtüsünü de ormanlar oluşturmaktadır. Yükselti farklılıkları ormanların özelliklerinin değişmesinde etkili olmaktadır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’nin kuzey bölgesi Karadeniz Bölgesi olarak bilinmektedir. Karadeniz’e ait özellikler taşımakta ve dağların denize paralel olarak uzandığı bir coğrafyadan meydana gelmektedir.

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler şu şekildedir:

*Bulgaristan

*Gürcistan

*Romanya

*Rusya

*Türkiye

*Ukrayna