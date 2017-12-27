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Karadeniz'e ‘teröristlerin kış üslenmesi’ uyarısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, bölücü terör örgütü mensuplarının Karadeniz kırsalında kış üslenmesi yapmaması için vatandaşlara ve muhtarlara çağrıda bulundu.

Karadenize teröristlerin kış üslenmesi uyarısı

27 Aralık 2017 16:24

Terör örgütünün Karadeniz’de uzun bir süredir üslenmeye çalıştığını ancak her defasında bölge insanının kararlılığı ve güvenlik güçlerinin operasyonel faaliyetleri sonucu hayal kırıklığına uğradığını hatırlatan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, halen Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla güvenlik güçlerinin arazi arama ve tarama faaliyetleri sürdürdüğünü hatırlattı.

Devletin terörün kökünü kazımak için kararlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Akdeniz, vatandaşların da bu çalışmaya destek verdiğini ifade etti. Özellikle terör örgütünün bahar aylarına hazırlık için kış mevsiminde arazide üslenmeye çalıştığını, bunun için öncelikle boş olan yayla evlerini kullanmaya çalıştığını vurgulayan Akdeniz, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde onlarca yaya ve yüzlerce oba var. Bu alanlarda vatandaşlarımız evlerinde yiyecek bırakmamalıdır. Teröristler boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yaparak ayakta durmaya çalışıyorlar. Hiçbir vatandaşımız buna izin vermemeli, yayla evlerinde en sıkı tedbiri almalıdır. Mahalle ve köy muhtarlarımızın da vatandaşlarla ortak bir çalışmaya girerek bu konuda Karadeniz insanının kararlılığını göstermeliyiz” dedi.

Bu arada Giresun kırsalında devam eden arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuştu. Bölgede sıkışan terörist grubun, Giresun üzerinden Ordu kırsalına geçmesi ihtimaline karşı Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. 

Etiketler: karadeniz, terörist

 

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