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Karadeniz’i sel vurdu

Bartın-Cide karayolunda yaşanan sel nedeniyle yollarda oluşan heyelan sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Zonguldak’ta ise sağanak yağış nedeniyle dere taştı, yolun karşısındaki restorana ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı.

Karadenizi sel vurdu

23 Ağustos 2017 00:27

Tekkeönü beldesine bağlı Uğurlu köyü yakınlarında aşığı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar sonucu yolda göçükler oluştu. Bartın-Cide karayolu bağlantısını da sağlayan yolda oluşan hasar nedeniyle bir yolcu otobüsü ve 100’e yakın araç yolda mahsur kaldı. Bartın-Cide karayolu üzerinde birçok noktada heyelanların yaşandığı öğrenildi.

Mahsur kalan araçlar için Karayolları, Kurucaşile ve Cide Belediyeleri ile AFAD ekipleri çalışma yürüttü. İş makinelerinin müdahale ettiği heyelanlar, uzun uğraşlar sonucunda iş makineleri ile kaldırılarak yol ulaşıma açılabildi. Yolun açılmasıyla birlikte trafik, tekrar sağlanabildi. Yollarda oluşan heyelanlar nedeniyle ekipleri, araçların geçişlerine izin vermiyor.

Öte yandan yolda mahsur kalan araçlar ise, yolcu otobüsünde bulunan Mehmet Güneş isimli yolculuk cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, panik ve korkunun yaşandığı görüldü.

ZONGULDAK’TA KÖPRÜ YIKILDI

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış dereleri taşırdı. Yollar çamur ve su ile kaplandı. Dereden ulaşımı sağlayan köprü koparak sürüklendi. Yolun karşısındaki restorana ulaşımın sağlandığı köprü bağlantılarından koptu. Restoranda bulunan 5 kişinin olay öncesi zabıtaya ait pikap araçla bulundukları yerden kurtarıldıkları öğrenildi.

Mehmet Salman - Onur Altındağ - Barış Doğan 

Etiketler: karadeniz, sel


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