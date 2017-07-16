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Karadeniz'in ilk güneş enerji santrali Giresun'a kuruluyor

Büyüklük ve enerji bakımından Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyan güneş enerji santrali Giresun'un Alucra ilçesinde kuruluyor.

Karadenizin ilk güneş enerji santrali Giresuna kuruluyor

16 Temmuz 2017 14:11

Alucralı iş adamları Mahmut ve Fatih Gündüz kardeşler, Alucra ilçesine güneş santrali kuruyor. Projeyi gerçekleştiren kardeşlerden Mahmut Gündüz, "Projenin Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk tesis olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Ülkemize yıllık 400 bin dolardan fazla döviz kazancı sağlamış olacağız" dedi.

Yatırımlarını büyük şehirlere yapmak yerine kendi memleketlerine yapmak istediklerini söyleyen Gündüz, "30 dönümden fazla bir alana yapacak olduğumuz Güneş Santrali Projesi'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk tesis olması bizi de çok heyecanlandırıyor. İlk etapta 1 megawatt, toplamda ise yıl sonuna kadar 2 megawatt olmak üzere yıllık 3 milyon kw/h’in üzerinde bir üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede ülkemizin en önemli giderlerinden biri olan enerji ithalatını kendi çapımızda azaltıp, ülkemize yıllık 400 bin dolardan fazla döviz kazancı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Projelerinin Giresun için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Gündüz, “Yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir yatırımı ilçemize kazandıracağız. Güneşten elektrik üretimi ülkemiz için çok yeni bir konu olmasına rağmen Alucra’da bunu başarmamız gurur verici. Bizim başarımız Alucra’nın, Giresun’un, Türkiye’nin başarısıdır" dedi.
Gündüz, kısa süre içinde arazi çalışmalarına başlayacaklarını ve yıl sonuna kadar güneş santralini hizmete kazandıracaklarını sözlerine ekledi. 

Ahmet Yeles


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