Karadenizli belediye başkanları Rusya'da bir araya gelecek



Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan tatil şehirlerinden Soçi Belediye Başkanı Anatoly Pahomov, Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin belediye başkanlarını Soçi'ye davet etti. Soçi'de yaptığı toplantıda program hakkında bilgi veren Pahomov, "Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'da, Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin belediye başkanlarını Soçi'ye davet ettik. 27 ile 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan programda heyetlerle birlikte Formula 1 yarışlarını izleyeceğiz.

Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin başkanlarıyla turizm organizasyonlarına dair anlaşma imzalanması gerekiyor. Farklı ülkelerin Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerinde yaşayanlar arasında karşılıklı turist akışı sağlanabilir. Bu hem Ruslar hem de yabancı turistler arasında popüler olacak bir program olabilir. Bu dünya çapında bir uygulama olacak. Bu gibi programlarla turist trafiği oluşturmak istiyoruz” dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)