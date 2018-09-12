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Karadenizli belediye başkanları Rusya'da bir araya gelecek

Karadenizli belediye başkanları Rusya'da bir araya gelecek
Karadenizli belediye başkanları Rusya'da bir araya gelecek

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan tatil şehirlerinden Soçi’nin Belediye Başkanı Anatoly Pahomov, Türkiye dahil olmak üzere Karadeniz’e sahili bulunan şehirlerin belediye başkanlarını Soçi’de ağırlayacaklarını söyledi.


Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan tatil şehirlerinden Soçi Belediye Başkanı Anatoly Pahomov, Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin belediye başkanlarını Soçi'ye davet etti. Soçi'de yaptığı toplantıda program hakkında bilgi veren Pahomov, "Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'da, Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin belediye başkanlarını Soçi'ye davet ettik. 27 ile 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan programda heyetlerle birlikte Formula 1 yarışlarını izleyeceğiz.

Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin başkanlarıyla turizm organizasyonlarına dair anlaşma imzalanması gerekiyor. Farklı ülkelerin Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerinde yaşayanlar arasında karşılıklı turist akışı sağlanabilir. Bu hem Ruslar hem de yabancı turistler arasında popüler olacak bir program olabilir. Bu dünya çapında bir uygulama olacak. Bu gibi programlarla turist trafiği oluşturmak istiyoruz” dedi.
(Erhan Altıparmak/İHA) 

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