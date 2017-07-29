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Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi

Afyonkarahisar’da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine yapılan Karahisar Tüneli çalışmalarda sona yaklaşılırken, tünelin bir yönü yaklaşık 10 gün içerisinde trafiğe açılacak.

Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi

29 Temmuz 2017 10:34
Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi - Tıkla İzle

Yapımına 2016 yılı Ramazan Bayramı’ndan sonra başlanan Karahisar Tüneli’nde sona yaklaşıldı. Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerine, Özdilek rampası diye adlandırılan bölgeye geliş-gidiş çift yönlü olarak 2 tüp yapılan tünelde her bir tüpün uzunluğu 400 metreden oluşuyor. Çift şeritli yolların geçtiği tünel ile mesafe 900 metre kısalmış olacak. Yaklaşık 1 yıl boyunca yürütülen çalışmalar ile tünelde sona yaklaşılırken, tünelin Afyonkarahisar’a geliş yönünün yaklaşık 10 gün sonra trafiğe açılması planlanıyor. Ağustos ayının sonuna kadar diğer tüpünün de trafiğe açılmasının planlandığı tünelin Kurban Bayramı’na kadar tamamen bitirilip faaliyet geçirileceği öğrenildi. Tünelin tamamlanması ile özellikle kış mevsiminde ve bayramlarda yaşanan trafik yoğunluğu en aza inmiş olacak.

"Çalışmalarımızı hemen hemen bitirdik"

Tünel inşaatı ile ilgili bilgiler veren yüklenici firma teknik departman yetkililerinden Mustafa Gözütok, tünel çalışmalarının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Tünelimize geçtiğimiz 2016 yılı Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra başlandı. Çalışmalarımızda yaklaşık 250 personel görev aldı. Çalışmalarımızı hemen hemen bitirdik ve Allah nasip ederse sağ tüpümüzü 10-15 gün içerisinde trafiğe açılacak. Sürücülerimiz 15 güne kadar sağ tüpü kullanabilecek. Tünelimiz tamamen duble olarak ise 20 Ağustos'ta tamamen açılacak. Sürücülerimiz Kurban Bayramı’nda tünelimizi kullanmış olacak. Eski yolumuz yüzde 7 eğimden oluşmaktaydı, yeni yolumuz ise yüzde 5 eğimden oluşmaktaydı. Bununla birlikte yolda 900 metrelik bir kısalma olacağı için bu da sürücülerin yakıt tasarrufu yapacağı anlamına geliyor. Tünelimizin tek bir tüpünün uzunluğu 400 metreden oluşuyor."

Çalışanlar tünelde özçekim yapmayı ihmal etmiyor

Gözütok, mevcut yolda kış mevsiminde yaşanan kaza ve tıkanmalar ile bayramlarda yaşanan trafik yoğunluğunun tünel ve yeni yapılan yolda söz konusu olmayacağını çünkü yeni yolun yüzde 5 eğimle daha az rampadan oluşacağını ifade etti.

Öte yandan, tünelin tamamlanmasına kısa bir süre kala çalışanların tünelin üst kısmında özçekim yaparak yaşadıkları mutluluk ve gururu sosyal medyadan paylaşmaları ise dikkatlerden kaçmadı.  

Gökten Ceylan

Etiketler: Karahisar Tüneli


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