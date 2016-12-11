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Karakol yanında intihar girişimi

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü yanındaki baz istasyonu direğine çıkarak intihara kalkışan şahıs, olay yerine çağrılan psikolog tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.


11 Aralık 2016 11:34

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Korutürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki baz istasyonu direğine çıktı. Şahsın direğe çıktığını gören çevredeki vatandaşlar ve polis merkezinde görevli polis, durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yanına çıkan psikoloğun yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabası sonrası şahıs direkten indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Orhan Erkılıç
GAZİANTEP

Etiketler: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü


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