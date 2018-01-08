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Karaköy’de iş merkezinde yangın çıktı

İstanbul Karaköy’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi esnaflar ayran vererek yaptı.

Karaköyde iş merkezinde yangın çıktı

08 Ocak 2018 13:23

Edinilen bilgilere göre Beyoğlu Kemankeş Mahallesi, Necatibey Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin 2. katında yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu üst katlarda ofislerde çalışanlar dumandan etkilendi. Panikleyerek camları kıran bazı çalışanlar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı ile mahsur kalanları aşağı indirdi. Binadan tahliye edilenlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar ayran vererek yaptı.

İş merkezi görevlisi Nuri Kaya, "Birden dumanlar sardı ikinci katı. Yangın çıkmış. Herhalde kısa devre olmalı. Klima ünitesinden çıktığını söylüyor arkadaş. Merdivenlerden inenler oldu. Bazıları da panik yaptı camları kırdı" dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, binadan duman tahliyesi yapıldı.

 

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