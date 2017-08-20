Karaman: 'Ait olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz'

Karaman, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman, deplasmanda 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İki takımı da tebrik ediyorum. Böyle bir havada mücadele gücü yüksek. Hakemi de tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda iki takımın oyuncularının oynaması ve gollerin olması futbol adına sevindirici. Zaman zaman bizim üstün olduğumuz Adana Demirspor'un üstün olduğu bölümler var. Oyuncuları da tebrik ediyorum. Özgür Çek’i tebrik ediyorum. 34 yüksek koşu yaptı. Rakibimiz iyi bir takım. Yabancı oyuncuları yetenekli ama ona rağmen deplasmanda kazanmak çok daha önemli. İkinci golü atarken ki model çok güzeldi. Pas var, oyun gelişimi var. Bu modeli geliştirmemiz lazım. Biz ait olduğumuz yere geri dönmek ve hazır bir takım halinde orada olmak istiyoruz. Her maç bize bir şey öğretecek. Hafta içi çalışıp kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz. Rize şehrimize hayırlı olsun.”

Umutcan İşledici - Cemil Serezli