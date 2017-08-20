Diğer
Kategoriler

Karaman: 'Ait olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Deplasmanda kazanmak çok daha önemli. Biz ait olduğumuz yere geri dönmek ve hazır bir takım halinde orada olmak istiyoruz” diye konuştu.

Karaman: Ait olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz

20 Ağustos 2017 00:27

Karaman, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman, deplasmanda 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İki takımı da tebrik ediyorum. Böyle bir havada mücadele gücü yüksek. Hakemi de tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda iki takımın oyuncularının oynaması ve gollerin olması futbol adına sevindirici. Zaman zaman bizim üstün olduğumuz Adana Demirspor'un üstün olduğu bölümler var. Oyuncuları da tebrik ediyorum. Özgür Çek’i tebrik ediyorum. 34 yüksek koşu yaptı. Rakibimiz iyi bir takım. Yabancı oyuncuları yetenekli ama ona rağmen deplasmanda kazanmak çok daha önemli. İkinci golü atarken ki model çok güzeldi. Pas var, oyun gelişimi var. Bu modeli geliştirmemiz lazım. Biz ait olduğumuz yere geri dönmek ve hazır bir takım halinde orada olmak istiyoruz. Her maç bize bir şey öğretecek. Hafta içi çalışıp kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz. Rize şehrimize hayırlı olsun.” 

Umutcan İşledici - Cemil Serezli

Etiketler: Adana Demirspor, rizespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç