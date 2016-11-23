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Karaman, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.


23 Kasım 2016 15:17

Karşılaşma hakkında gazetecilere açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman “Bizim oyuncular olarak, teknik heyet olarak en büyük hedefimiz Başakşehir maçının üstüne çıkmaktı. Birincisi oyunsal olarak oyunun belirli parametrelerini ben sahada görmek istiyorum. Futbolcularla bizim en büyük hedefimiz budur. Ondan sonra zaten sonuçlar o sonuca yansıyacaktır" dedi.

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Ligin önemli takımlarından biridir ama saygı duyulan ve oynadığı futbolla alkış alan bir takım görüntüsü vermeyi bizde istiyoruz. Onun için kendi evimizde oynayacağız. Böyle büyüklere karşı oynadığımızda vermiş olduğumuz demeçlerde algılamada da yanlış oluyor. Rizespor takımı her zaman kazanmak için sahaya çıkar” diye konuştu. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman


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