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Karaman: 'Gücümüz bu kadardı'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, görevde bulundukları süre boyuncu istedikleri yapıyı oluşturamadıklarını belirterek, “Oyuncu kardeşlerime gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Gücümüz bu kadardı. Bizim gücümüz bu kadardı. Bir kusurumuz var ise af ola herkese mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Karaman: Gücümüz bu kadardı

18 Mayıs 2018 23:29

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 3-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, görevde bulundukları süre boyuncu istedikleri yapıyı oluşturamadıklarını belirterek, “Biz sezonu bitirdik. Öncelikle bulunduğum dönemden itibaren oynadığımız müsabakalar sonuç ve performans odaklı çok fazla konuşmaya gerek yok. Kazasız belasız çok fazla sakatlık yaşanmadığı için oyuncularım ve kendi adama mutluyum. Sportif manada çok fazla şeyleri yorumlamamı isteyeceksiniz. Karabükspor bizden önceki dönemler hatta devre arası yönetim değişikliği, daha sonra yapılan kongrede tekrar bir yönetim değişikliği, başkan değişiklikleri oyuncu sirkülasyonları bütün bunları spor psikolojisi içeresinde değerlendirebilirsin. İnsan her hatayı kendi bünyesinde barındıramaz.

Başkalarının yapmış olduğu hatalardan kendimize de paylar çıkartacağız ki, hayatımıza daha iyi bakabilelim. Camia olarak bu sene çok doğru işler yaptığımız söylenemez. Erken havlu atarak insanların duygularını köreltme hakkımız yoktu maalesef biz bunu yapmışız. Bundan dolayı üzgünüm bende bu işin bir parçası oldum. Kendi adıma ve oyuncularım adına üzgünüm. Bu çok bölgede oyuncu anlamında zorluklar yaşadık” dedi

Karaman, istedikleri yapıyı oluşturamadıklarını belirterek, “İstediğimiz yapıyı oluşturamadık. Oyuncu kardeşlerime gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Gücümüz bu kadardı. Bizim gücümüz bu kadardı. Bir kusurumuz var ise af ola herkese mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

 

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