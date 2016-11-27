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Karaman: 'İyi başladığımız maçı kötü bitirdik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iyi başladıkları maçı kötü bitirdiklerini söyledi.

Karaman: İyi başladığımız maçı kötü bitirdik

27 Kasım 2016 22:03
Karaman: 'İyi başladığımız maçı kötü bitirdik' - Tıkla İzle

Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maç sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bugün iyi başladığımız maçın, gole kadar mükemmel oynayan bir Rizespor seyrettik. Bu tür maçlarda takımlar arasında kalite farkı olan maçlarda skoru koruyup belki ikiyi aramak veya rakibi daha iyi kontrol etmek gerekir. Yediğimiz 1. golün öncesinde net bir ofsayt pozisyonu var. Maç 2-1 geldi. 2-1'den önceki tartışılıp faul oyuncularımızın konsantrasyonunu bozdu. 3-1 ve oyunun ilerleyen bölümlerinde kırmızı kart. İkinci yarı iyi bir görüntü sergilemedik. İyi başladığımız maçı kötü bitirdik. Sonucun böyle farklı olmaması gerekiyordu. İyi başladığımız maçı iyi sürdürmemiz gerekiyordu bunu yapamadık" dedi. 

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