Diğer
Kategoriler

Karaman kara teslim

Karaman’da 4 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurma noktasına getirirken, yaylaya giden bir çobandan ise 5 gündür haber alınamıyor.

Karaman kara teslim

24 Aralık 2016 14:46
Karaman kara teslim - Tıkla İzle

Karaman Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığı 1 metreyi bulan şehir merkezinde kritik görülen cadde ve sokakları trafiğe açık tuta bilmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için büyük çaba sarf ediyor.

“Yaylaya giden çobandan 5 gündür haber alınamıyor”
Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Çamlıca Köyünde, yaylaya giden 4 çocuk babası çobandan ailesi 5 gündür haber alamıyor. Mustafa Duran, 66 yaşındaki babası Hüseyin Duran’ın 5 gün önce köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan yayladaki küçükbaş hayvanlarının yanına gittiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi.
Yayla yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu anlatan Duran, “Babam yaylaya giderken şarjı bittiği için cep telefonunu yanına almamış. O günde kar aniden bastırdı. Şuanda yaylada kar kalınlığı 1.5 metreyi geçmiş durumda. Bu yüzden kendisine ulaşamadığımız için babamın hayatından endişe ediyoruz. Yetkililere durumu bildirdik. Yayla yolunu açma çalışmaları devam ediyor, ancak kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle açılan yol tekrar kapanıyor" dedi.

“Karaman Belediyesi, yaşlı ve muhtaç ailelere günde iki öğün sıcak yemek veriyor”
Karaman Belediyesi, zorlu kış şartlarına rağmen yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.
Kar nedeniyle araçların gitmekte güçlük çektiği cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri, yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek götürmeyi ihmal etmiyor. Ekipler, günde iki öğün yüze yakın yaşlı ve muhtaç ailenin evine kadar giderek yemeklerini bırakıyor.
 

Mehmet Dağlı
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç