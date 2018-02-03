Karaman: 'Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu'

Spor Toto Süper ligin 20 haftasında maçında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Kendi açılarından vasat ve kötü oynadıkları bir maç olduğunu belirten Karaman, “Çıkış arayan ve geçen hafta farklı mağlup olan bir takımın bugün mücadele gücünün üstüne çıkacağını maçtan önce oyuncularla konuşmuştuk. Alanyaspor olarak topa sahip olduğumuzda özellikle oyunun o kısmında bu işi yapması gereken oyuncu ve oyuncu gruplarımızın çok fazla pas hatası yapması yenilgiye en büyük faktörlerden biri oldu.

Buna rağmen Emre ve Fernandes’in net pozisyonları var ve biri gol olsa oyunun gidişatı farklı olabilirdi. İkinci yarıda mücadele gücü ve golü atanın galip ayrılacağı bir maçtı. Yediğimiz gol pozisyonda hatalı duruşumuz var. Kötü oynadık ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu” dedi.