Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Karaman merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden, şu ana kadar 20’sini evlerinde gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 15 kişiyi ise yakalama çalışmaları başlatıldı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 1’i kadın 20 kişi, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mehmet Dağlı

KARAMAN