Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Karaman merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişiden, şu ana kadar 15’ini evlerinde gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 30 kişiyi ise yakalama çalışmaları başlatıldı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 15 kişi, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişinin 2014-2015 ve 2016 yılları arasında Karaman’dan polis okullarına, askeri liselere gidecek öğrencileri organize ettikleri ve öğrencilerin ev yapılanmaları ile buradaki örgüt üyelerine ByLock programı yükledikleri öğrenildi. Operasyon kapsamında Konya'da gözaltına alınan 5 kişi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Karaman'a götürüldü.

Öte yandan, öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonun Karaman ve Konya ağırlıklı olduğu bildirildi.

Mehmet Dağlı