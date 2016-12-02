Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Konya, Van, Ankara, Manisa, Çorum, Diyarbakır ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 şüpheliden şu ana kadar 6 kişiyi evlerinde gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişi için yakalama çalışmaları başlatıldı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Mehmet Dağlı



