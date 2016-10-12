Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Karaman merkezli Konya, Afyonkarahisar ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 22 öğretmen evlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 öğretmen sabah saatlerinde Karaman Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 öğretmenden 1’i tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki gün yine 11 öğretmen adliyeye sevk edilmiş bunlardan 5’i tutuklanmış, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.