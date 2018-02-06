Karaman’da 5 FETÖ zanlısı daha adliyeye sevk edildi

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Konya, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Emniyette işlemleri bugün biten 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Aynı operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve geçtiğimiz hafta adliyeye sevk olan 7 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Gözaltında olan 4 kişinin ise yarı adliyeye çıkarılması beklenirken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Mehmet Dağlı

