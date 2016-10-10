Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Karaman merkezli Konya, Afyonkarahisar ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 22 öğretmen evlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 öğretmenden 11’i bu sabah Karaman Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 öğretmenden 5’i tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette sorguları devam eden diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Dağlı