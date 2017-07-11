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Karaman’da 'ByLock' operasyonu: 18 gözaltı

Karaman’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 18’i gözaltına alındı.

Karamanda ByLock operasyonu: 18 gözaltı

11 Temmuz 2017 12:57

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen 9’u kadın 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen, çiftçi ve işçilerin de bulunduğu 7’si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Dağlı 


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