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Karaman’da çatıdan düşen kişi öldü

Karaman’da güneş enerjisine antifriz koymak için çıktığı çatıdan düşen kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


03 Kasım 2016 11:59

Olay, Yenişehir Mahallesi 1277 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Hacı Ali Büyük üç katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisine antifriz koymak istedi. Çatıda bir anda dengesini kaybeden Büyük, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Büyük, ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Dağlı
KARAMAN 

Etiketler: çatı, Karaman


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