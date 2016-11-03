Olay, Yenişehir Mahallesi 1277 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Hacı Ali Büyük üç katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisine antifriz koymak istedi. Çatıda bir anda dengesini kaybeden Büyük, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Büyük, ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Dağlı

KARAMAN