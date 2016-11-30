Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Karaman merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 23 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Aydın Yenipazar Cezaevi Birinci Müdürü M.K ile 4 adliye çalışanından, cezaevi müdürü ile bir adliye çalışanı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 adliye çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemece tutuklanan M.K.’nin Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde ikinci müdür iken 2012 yılında Aydın Yenipazar Cezaevine Birinci Müdür olarak atandığı öğrenildi.

Mehmet Dağlı