Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Karaman’da cezaevi müdürü FETÖ’den tutuklandı

Karaman’da cezaevi müdürü FETÖ’den tutuklandı

Karaman’da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden Aydın Yenipazar Cezaevi birinci müdürü ile bir adliye çalışanı tutuklandı.

Karamanda cezaevi müdürü FETÖden tutuklandı

30 Kasım 2016 09:16

Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Karaman merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 23 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Aydın Yenipazar Cezaevi Birinci Müdürü M.K ile 4 adliye çalışanından, cezaevi müdürü ile bir adliye çalışanı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 adliye çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemece tutuklanan M.K.’nin Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde ikinci müdür iken 2012 yılında Aydın Yenipazar Cezaevine Birinci Müdür olarak atandığı öğrenildi. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: fetö, Karaman, PDY


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç