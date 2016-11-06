Olay, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1842 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki taraf araçlarıyla gezerken karşılaştı. Bunun üzerine taraflar araçlarında bulunan pompalı tüfeklerle bir birlerine ateş etti. Çıkan silahlı çatışmada Halil İbrahim B. (29), Celal K. (35) ile Mehmet A. (29) yaralandı. Yaralı şahıslardan ikisi kendi araçlarıyla, diğer şahıs ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halil İbrahim B’nin kafasına isabet eden saçmalar nedeniyle durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği sokakta güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde bulunan otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sırasında olayda kullanılan pompalı tüfeğin birisi duvarın arkasına atılmış olarak bulundu. Ekipler tüfeği muhafaza altına aldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.