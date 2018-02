Karaman’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak tarihinde Karaman merkezli Konya ve Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.Y, R.T, ve M.Y. Karaman’da, R.S. Konya’da, A.T. ise Mersin'de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri tamamlanan 5 zanlı Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sora adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan zanlıların DEAŞ sempatizanı oldukları ve örgüte elaman sağladıkları ileri sürüldü.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız av tüfeği, 70 av fişeği, çok sayıda muhtelif doküman ele geçirilmişti.

Mehmet Dağlı