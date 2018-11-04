Karaman'da depoda bulunan arı kovanları yandı

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 1324 Sokak'ta bulunan çiftlikte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çiftliğin deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda bulunan arı kovanları ve tahta kutular yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı

