Diğer
Kategoriler

Karaman’da durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekibinin şüphe üzerine durdurarak araman yaptığı otomobilde tarihi esre ele geçirildi.

Karamanda durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi

30 Mart 2018 01:31

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşpınar köyü yakınlarında devriye görevi yapmakta olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 06 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin içinde ve bagajında arama yapan ekipler, kültür varlığı olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser buldu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araçta bulunan B.U, (36), A.K (45), A.Ö (36) ve Z.K (57), gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Yakalanan tarihi eserlerin gerçek veya sahte olup olmadığı müze müdürlüğü görevlilerinin yapacakları incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.  


Mehmet Dağlı 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç