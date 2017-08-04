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Karaman’da feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Karaman’da düğün öncesi kuaföre giden gelin ile damadın içinde bulunduğu otomobil ile başka bir düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Karamanda feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

04 Ağustos 2017 15:52
Karaman’da feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün öncesi Kisecik köyünden Karaman’a gelin başı yaptırmak için eşiyle kuaföre giden Tolga Tapramaz (27) idaresindeki 42 VL 396 plakalı otomobil, Karaman’dan Demiryurt köyündeki yakınlarının düğüne giden ailenin içinde bulunduğu Birol Şan (53) idaresindeki 70 AF 930 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlardan 42 VL 396 plakalı otomobil yoldan çıkarak araziye sürüklendi.

Otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti

Can pazarının yaşandığı feci kazada 70 AF 930 plakalı otomobilde bulunan sürücü Birol Şan, Durdane Şan (50), Muhammet Şan (22), Dursun Şan (72) ile Havvanur Demirci (7) ve İrem Demirci (4) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan Tolga ve Handan Tapramaz (25) çifti ile 6 kişinin hayatını kaybettiği araçta bulunan Ayşe Demirci yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelin ile damat hastanede yıkıldı

Hayatını kaybeden 6 kişinin yakınları kaza haberi alır almaz olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Yerdeki cenazelere örtüleri kaldırıp bakan Şan ve Demirci ailelerinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Araçta bulunan 4 kişinin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Feci kazada hayatını kaybeden 2’si çocuk 6 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberinin ardından düğün hazırlığında olan gelin ile damat da gelinlik ve damatlıklarıyla Karaman Devlet Hastanesine gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı. Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamayın gelin ile damat daha sonra hastaneden ayrıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: damat, düğün, gelin


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