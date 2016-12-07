Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Konya, Van, Ankara, Manisa, Çorum, Diyarbakır ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişiyi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2’si mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Dağlı

KARAMAN