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Karaman’da FETÖ soruşturmasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman’da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.


11 Kasım 2016 13:22

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 kişiden 5’i kadın 11 kişi sabaha karşı evlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 5 kadın dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
 

Mehmet Dağlı
KARAMAN


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