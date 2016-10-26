Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı terör örgütüne yönelik Karaman merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 kişiden 29’u evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 kişiden 1’i kadın 13 şüpheli dün sabah Karaman adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren duruşma sonunda mahkeme 7 kişiyi tutuklayarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 6’sını ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Halen gözaltında bulunan 16 şüphelinin sorgusunun sürdüğü, firari olan 16 kişinin de arandığı öğrenildi. Gözaltı kararı çıkarılan 45 kişinin 2014-2015 ve 2016 yılları arasında Karaman’dan polis okullarına, askeri liselere gidecek öğrencileri organize ettikleri ve öğrencilerin ev yapılanmaları ile buradaki örgüt üyelerine ByLock programı yükledikleri öğrenildi.

Mehmet Dağlı