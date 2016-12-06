Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Konya, Van, Ankara, Manisa, Çorum, Diyarbakır ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişiyi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamına gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Mehmet Dağlı