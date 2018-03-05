Diğer
Kategoriler

Karaman’da FETÖ’nün mahrem kadın imamları tutuklandı

Karaman'da FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

Karamanda FETÖnün mahrem kadın imamları tutuklandı

05 Mart 2018 21:11

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin emniyetin mahrem kadın imamları olduğu ileri sürülen F.B, Y.A. ve F.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman’daki zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Mehmet Dağlı

Etiketler: kadın imam, Karaman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç