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Karaman’da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama

Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyetteki mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Karamanda FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama

05 Mayıs 2017 21:09

Edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Bayburt, Eskişehir ve Aksaray’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda biri 4. sınıf emniyet müdürü ile 8 öğretmen adreslerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4. emniyet müdürü ile 6 öğretmen tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: fetö, Karaman


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