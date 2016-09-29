Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Karaman merkezli Bursa, Nevşehir ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri N.U.’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi sabaha karşı evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 sağlık çalışanı öğleden sonra Karaman Adliyesine sevk edildi.

Mehmet Dağlı