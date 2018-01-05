Karaman’da FETÖ/PYD operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bayan mütevellit heyetinde yer aldığı iddia edilen 7 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Karaman ve Antalya’da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ’nün bayan yapılanması içerisinde has mütevellit heyetinde yer aldığı ve örgütün bir dediğini iki etmeyen kişiler olduğu ileri sürüldü.

Mehmet Dağlı

