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Karaman’da FETÖ/PYD operasyon: 6 gözaltı

Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 kadın şüpheliden 6’sı yakalandı.

Karamanda FETÖ/PYD operasyon: 6 gözaltı

05 Ocak 2018 12:32

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bayan mütevellit heyetinde yer aldığı iddia edilen 7 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Karaman ve Antalya’da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ’nün bayan yapılanması içerisinde has mütevellit heyetinde yer aldığı ve örgütün bir dediğini iki etmeyen kişiler olduğu ileri sürüldü. 

Mehmet Dağlı
 

 

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