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Karaman’da greyderin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Karaman’da greyderin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Karamanda greyderin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

19 Mayıs 2018 17:53

Olay, Beyazken Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçelere giden yola dökülen mıcırı düzeltmekte olan Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Musa G. (52) yönetimindeki greyder, geri manevra yaptığı sırada arkasından gelen Adnan Emek (59) idaresindeki 70 EH 189 plakalı motosiklete çarparak üzerinden geçti. Kazada, greyderin tekeri üzerinden geçen motosiklet sürücüsü Adnan Emek, olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Greyder sürücüsü Musa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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