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Karaman’da hırsızlar girdikleri okula zarar verdi

Karaman’da hırsızlar, girdikleri ilkokula zarar verdi. Olay, Seki Çeşme Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu’nda meydana geldi

Karamanda hırsızlar girdikleri okula zarar verdi

08 Ocak 2018 01:06

Alınan bilgiye göre, hafta sonu gece bilinmeyen bir saatte okula gelen hırsız yada hırsızlar, okulun demir kapısını zorlayarak içeri girdi. İlk olarak okulun kantinine giren hırsızlar, burada kasadaki yaklaşık 15 lira bozuk parayı aldı. Daha sonra bitişiğinde bulunan ve kilitli olan arşiv odasının tahta kapısını kıran hırsızlar değerli bir şey bulamayınca müdür odasına girerek çekmece ve dolapları karıştırdılar. Burada da bir miktar okula ait parayı alan şahıslar, son olarak sınıfları tek tek dolaşarak değerli eşya aradı. Başka bir şey bulamayan hırsızla girdikleri okuldan ayrılarak kayıplara karıştı. Okul kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve okul yönetimine haber verdi. Okula gelen müdür ve görevliler okula hırsız girdiğini anlayınca polisi beklemeye başladı. Polisin gelmesiyle okulda inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, kapılar ile kantinin kasasında parmak izi çalışması yaptı. Polis, okula giren hırsız yada hırsızları tespit edebilmek için okulun güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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