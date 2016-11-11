Karaman için büyük önem taşıyan İbrala Barajı İçme Suyu projesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan, çalışmaların devam ettiği arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Çalışkan, "Karaman'ımız için hayati önem taşıyan İbrala Barajı İçme Suyu projesinde, yüklenici firmadan kaynaklanan bir takım sorunlardan dolayı aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıklardan dolayı bu yıl hizmete sunmayı planladığımız içme suyu projesinde gecikmeler yaşandı. Proje yeniden ihale edildi ve Eylül ayı itibari ile çalışmalar yeniden başladı. Şu anda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2017 yılı içerisinde tesis devreye alınacak ve Karaman'da bütün musluklardan daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu akacak" dedi.