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Karaman’da iki köyün su tartışması

Karaman’da iki köy arasında içme suyunun ekili alanların sulamasında kullanılıp kullanılmayacağı tartışması çıktı.


20 Eylül 2016 17:22

Edinilen bilgiye göre, aynı depodan içme suyu ihtiyacını karşılayan Yeşildere köyüne bağlı TOKİ evleri sakinleri ile Ağılönü köylüleri arasında su tartışması yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından devreye jandarma ekipleri girerek herhangi bir kavganın yaşanmaması için depo etrafında güvenlik tedbiri aldı. Suyun arazi sulamada kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyen Ağılönü köylüleri, "Ortak kullandığımız içme suyuyla arazilerini sulayacaklar. Aslında bu içme suyu olarak kullanıldığında iki tarafa yeter. Ama suyumuzu arazilerini sulamak için kullanacaklar. Ekili araziler sulandığı için içme suyumuz yetersiz kalıyor ve biz mağdur oluyoruz" diye konuştular. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: Karaman, su tartışması


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