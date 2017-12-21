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Karaman’da iş kazası: 2 yaralı

Karaman’da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında kalıp çakmakta olan iki işçi, bastıkları tahta kalıbın kırılması sonucu bir alt kata düşerek yaralandı.

Karamanda iş kazası: 2 yaralı

21 Aralık 2017 19:25

Olay, akşam saatlerinde Alişahane Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp çakmakta olan Ramazan S., ile Recep E., isimli kalıp ustaları, kalıp çaktıkları sırada bastıkları kalıbın ağırlığa dayanamayarak kırılması sonucu 3 metre yükseklikten bir alt kata düştü. Yaralanan kalıp ustaları, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Dağlı

Etiketler: iş kazası, Karaman

 

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