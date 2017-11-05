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Karaman’da kız yurdunda 'tehdit' iddiası

Karaman’da bir kız yurdunda kalan bazı üniversite öğrencileri, yüzü saçlarıyla örtülü siyah giyimli bir kişinin odalarına girerek kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Karamanda kız yurdunda tehdit iddiası

05 Kasım 2017 15:05

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Hamidiye Mahallesindeki bir kız yurdunda kalan bazı üniversite öğrencileri, yüzü saçlarıyla kapalı siyah giyimli bir kişinin gece odalarına girerek kendilerini korkuttuğunu iddia etti. Yabancı bir dilde konuştuğu öne sürülen kişinin "Sıra sizde", "Öleceksiniz" yazılı notlar bıraktığını söyleyen öğrenciler, fenalık geçirince yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan polis, iddiaların sahibi öğrencileri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
 

Mehmet Dağlı
 

 

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