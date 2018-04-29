Karaman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sezai S. (22) yönetimindeki 27 L 7994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjdeki 4 çam ağacını da devirerek yolun karşı şeridine geçti. Kaza sırasında şoför koltuğundan fırlayan sürücü ile otomobilde bulunan Esra A. (24) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, beyin kanaması geçirdiği öğrenilen sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan cadde, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı